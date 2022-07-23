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УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Впервые в Таллинне: 23 июля стендап-комик Денис Чужой заставит вас рыдать от смеха

Limon.ee
Впервые в Таллинне: 23 июля стендап-комик Денис Чужой заставит вас рыдать от смеха
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Концерт Дениса Чужого в Таллинне
Концерт Дениса Чужого в Таллинне Фото: Промо

Денис Чужой — это комик здорового человека, так необходимый нам в это сложное время.

Он не игнорирует повестку, не шутит про месячные, а делает то, что должен делать уважающий себя стендапер – комментирует происходящее с юмором и горькой иронией, помогая нам всем вынести невыносимое.

Денис принимал участие в передаче Открытый микрофон на ТНТ, регулярно выступает со стендапом и участвует в таких юмористических шоу как «Разгоны», является автором популярных проектов «Класс народа» и «Плохие книги». На его YouTube канале уже более 200 тыс. подписчиков, а его сольные концерты набирают миллионы просмотров.

Билеты на первый концерт быстро закончились, поэтому был запущен в продажу второй концерт!

Билеты: ТУТ

Двери открываются в 21:00, начало в 21:30.

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