«Что ты там лепечешь?»: в Таллинне пьяный мужчина устроил истерику из-за украинского языка

На пляже Пирита в Таллинне пьяный мужчина набросился на двух украинок из-за украинского языка. Мужчина требовал, чтобы его оппонентки «говорили нормально». Об этом пишет информационное агентство Unian.

Историей поделилась украинка Олеся в Instagram.

Нетрезвый русскоязычный мужчины прервал отдых девушек на пляже. Как утверждает информагенство, мужчине не понравился украинский язык, поэтому он перешел к оскорблениям.

Олеся рассказала, что диалог с русскоязычным мужчиной начинался довольно вежливо. Он поинтересовался не будет ли мешать девушкам дым от сигарет и музыка, однако, услышав украинскую речь, он начал возмущаться.

После этого мужчина с бутылкой алкоголя стал грубо оскорблять украинок, требуя, чтобы они «говорили нормально», ведь украинский он не понимает. Впоследствии он перешел к угрозам.

«Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари», - угрожал мужчина.