Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2022» раскритиковали за «ненатуральную красоту»

Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет. В составе жюри в этом году были журналист Отар Кушанашвили, композитор Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, блогер Гусейн Гасанов, телеведущая и обладательница титула "Вице-мисс Москва — 2014" Арина Данилова.

Фото: instagram.com

Анна — уроженка Белоруссии. Девушка родом из Могилева, и на ее счету уже несколько побед в белорусских конкурсах красоты, в том числе "Мисс Вива Браслав" в 2018 году.

Девушка рассказала, что хочет быть актрисой, а ее главная мечта — сниматься в клипах и фильмах. Сейчас Анна работает переводчиком и преподает иностранные языки, а также занимается танцами и садится на три вида шпагата.

Фото: instagram.com

В сети, однако, не все одобрили выбор жюри: у некоторых возникли сомнения в "натуральности" красоты победительницы. Встречайте новую "мисс Москва" с дутыми губами, наращенными ногтями, ресничками и архитектурой бровей. Анна Янкова, 24 года, — пишет телеграм-канал "НеМалахов".