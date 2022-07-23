Гороскоп на завтра 23 июля: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потери

Овен

В этот день Овны могут добиться больших успехов в деловой сфере. Ваша работоспособность на максимуме, а настойчивость и способность предпринимать решительные действия, когда ситуация того требует позволяют достигать блестящих результатов. Стоит рассчитывать на собственные силы, не особо полагаясь на союзников. Будьте предусмотрительными и осторожными с новыми знакомыми, не позволяйте втянуть себя в опасные авантюры.

Телец

В этот день Тельцы могут почувствовать усталость и желание делегировать кому-нибудь другому всю ответственность. Но в то же время вы осознаете, что никто не сделает вашу работу лучше. Поэтому нужно собираться с силами и вставать с дивана. Ключ к успешной работе сегодня смена обстановки - делайте паузы и меняйте локации, тогда откроется второе дыхание и придет вдохновение. Стоит проявить терпение в отношениях со своей половинкой. Скандал, который может вспыхнуть из-за мелочи может закончиться расставанием.

Близнецы

В субботу Близнецам очень сложно сохранять душевное равновесие. События дня могут принести тревоги и волнения, вы раздражаетесь из-за каждой мелочи. Неудачи в делах могут выбивать вас из колеи, однако помощь и поддержка любимого человека помогает сохранить бодрость духа и не обращать внимание на слухи и сплетни завистников.

Рак