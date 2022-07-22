Рената Литвинова везет в Таллинн «Кактус»: цены на билеты зашкаливают!

Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству. В первый раз я буду играть ее как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную. Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как сказку, как чудо, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью.

Однако, многих почитателей творчества Ренаты Литвиновой удивила, если не возмутила, высокая цена за билеты на моноспектакль. Надо понимать, что актриса будет выступать на сцене одна, а билеты продаются начиная от 250 евро и достигают 600 евро. Так многие люди стали задаваться вопросами, так как не все готовы отдать такие суммы за билеты на спектакль: "Я не ошиблась? Билеты от 200 до 600 евро? Это какая-то другая Эстония?", - написала женщина под постом Литвиновой в Facebook. "Vaba lava - очень маленький зал, всего 184 места. Вот и цена соответствующая", - объяснила высокие цены другая женщина в комментариях. Тем не менее, многие с нетерпением ждут Ренату: "Это будет нечто неповторимое,точнее-бесподобное!" - пишут в комментариях.