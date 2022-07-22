На прошлой неделе стало известно, что скончалась бывшая жена Дональда Трампа, о чем объявил сам экс-президент Америки. Сегодня с бизнесвумен попрощались ее близкие, сообщает Starhit.
Дональд Трамп с семьей в элегантном трауре проводили в последний путь его первую жену Ивану
В скорбный день Трамп выступил с обращением. «Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их было много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» — поделился он.
Спустя несколько дней состоялось прощание с Иваной. На него, конечно же, прибыл бывший президент Штатов с женой Меланией и детьми. Наследники от брака с умершей также прибыли на похороны. Родственники для мероприятия выбрали не вычурные наряды, а классику. 40-летняя Иванка остановилась на скромном черном платье, ее мачеха Мелания тоже не стала привлекать внимание публики откровенным фасоном.