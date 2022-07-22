Дональд Трамп с семьей в элегантном трауре проводили в последний путь его первую жену Ивану

В скорбный день Трамп выступил с обращением. «Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их было много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» — поделился он.