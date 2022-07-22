Покупатель, посетивший десять разных магазинов: почему Sprite Zero исчез с полок магазинов?

С Elu24 связался большой поклонник Sprite Zero, который жалуется, что посетил почти десять различных продуктовых магазинов и заправочных станций, чтобы найти свой любимый летний напиток. Для него остается непонятным, почему продукт исчез с прилавков в одночасье, хотя, изучив вопрос более внимательно в Интернете, он заметил, что производство напитка не прекращено. Несмотря на это, полки магазинов пусты.

Портал Elu24 связались с Coca-Cola Eesti, официальным дистрибьютором Sprite Zero. «Производство напитка не остановлено, просто у нас возникли трудности с доставкой из-за теплой летней погоды. Не волнуйтесь, скоро напиток снова появится на прилавках», — шутливо добавил продавец.

Поэтому поводов для беспокойства нет, так как напиток вскоре вернется на прилавки эстонских магазинов из Польши. Жаркая летняя погода сделала свое дело, и люди стали употреблять больше жидкости.