Обеспокоенный потребитель обратился в редакцию Elu24: «Чем я буду охлаждаться теперь, когда мой любимый безалкогольный напиток исчез с прилавков магазинов?» Репортеры выяснили, куда пропал безалкогольный напиток известного бренда Sprite Zero с заправок и из магазинов.
Покупатель, посетивший десять разных магазинов: почему Sprite Zero исчез с полок магазинов?
С Elu24 связался большой поклонник Sprite Zero, который жалуется, что посетил почти десять различных продуктовых магазинов и заправочных станций, чтобы найти свой любимый летний напиток. Для него остается непонятным, почему продукт исчез с прилавков в одночасье, хотя, изучив вопрос более внимательно в Интернете, он заметил, что производство напитка не прекращено. Несмотря на это, полки магазинов пусты.
Портал Elu24 связались с Coca-Cola Eesti, официальным дистрибьютором Sprite Zero. «Производство напитка не остановлено, просто у нас возникли трудности с доставкой из-за теплой летней погоды. Не волнуйтесь, скоро напиток снова появится на прилавках», — шутливо добавил продавец.
Поэтому поводов для беспокойства нет, так как напиток вскоре вернется на прилавки эстонских магазинов из Польши. Жаркая летняя погода сделала свое дело, и люди стали употреблять больше жидкости.
Sprite — самый популярный в мире безалкогольный напиток со вкусом лимона и лайма, который появился на эстонском рынке в 1992 году и продается более чем в 190 странах.