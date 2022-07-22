Сегодня, 22 июля, дворцово-парковый комплекс Кадриорг отмечает 304-летие. В честь этого с 12 до 16 часов пройдут игры в саду дворца, а вечером в 18 часов на концертной площади состоится гала-концерт.
УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ Приходите на День рождения парка Кадриорг
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что парк Кадриорг является зеленым сердцем города, в нем помимо прекрасной ландшафтной архитектуры можно на протяжении вот уже трех столетий насладиться культурой и искусством. «И сегодня, в День рождения дворцово-паркового ансамбля, горожане и гости города смогут поучаствовать во множестве интересных и познавательных занятий, которые пройдут как в помещении, так и на свежем воздухе, - сказал Свет. – В сегодняшнюю жаркую погоду прошу всех посетителей по возможности оставаться в тени и пить больше воды. В Кадриорге между музеем Миккеля и детским музеем Мийамилла находится общественный кран с чистой питьевой водой».
Программа откроется в полдень веселыми дворцовыми играми, мастер-классами для всей семьи в музеях и парке. Участие бесплатно. Игры начинаются перед Кадриоргским дворцом. Игра для семей с детьми вдохновлена выставкой «Стильные времена». В разное время бытовые предметы выглядели по-разному – в соответствии с модой эпохи и развитием технологий. Если пройти разные пункты, можно узнать, какие предметы использовались в разное время во дворце.
В 13 и 16 часов пройдут бесплатные экскурсии по парку на эстонском и русском языке, сбор рядом с инфопунктом парка. В 13 часов (на эстонском) и в 15 (на русском) состоятся экскурсии по выставке «Стильные времена» в Кадриоргском художественном музее. Участие по музейному билету. В 14 часов (на эстонском) и в 16 (на русском) пройдут экскурсии в Музее Миккеля по выставке «Фарфор – белое золото». Участие по музейному билету.
В 18 часов в парке Кадриорг на концертной площади состоится бесплатный гала-концерт «Музыка во имя мира», на котором в качестве солистов выступят Елена Бражник (сопрано, Национальная опера «Эстония»), Михайло Малафий (тенор, Государственный Львовский оперный театр), Оркестр ME104. Дирижирует Александр Бражник (Ванемуйне). В программе произведения Моцарта, Доницетти, Верди, Гершвина, Эллера, Шевченко, Лысенко, Скорика и проч. Концерт в двух частях состоится в сотрудничестве с Красным Крестом Эстонии. На месте можно сделать пожертвования Красному Кресту Эстонии в пользу Украины.
День рождения дворцово-паркового ансамбля Кадриорг отмечается ежегодно 22 июля. В этот день в 1718 году сюда прибыли царь Петр I и итальянский архитектор Никола Микетти, они определили расположение будущего дворца и парка, а также общие принципы планировки.