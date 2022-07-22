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Солист Rammstein перед концертом поужинал в одном из ресторанов Старого города Таллинна

Кетлин Крузе Limon.ee
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Солист Rammstein перед концертом поужинал в одном из ресторанов Старого города Таллинна
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Фото: Madis Veltman / Postimees

Во вторник вечером репортерам портала Elu24 довелось поужинать в том же ресторане, что и Тилль Линдеманн, солист Rammstein. Хотя звезда забронировала весь ресторан, в какой-то момент двери открылись, и их любезно впустили.

Вечером 20 июля на Певческом поле в Таллинне состоялся концерт немецкой группы Rammstein.

Тилль Линдеманн, солист всемирно известной группы, прибыл в Таллинн на день раньше, поэтому накануне дня концерта звезда отправилась ужинать в перуанскую винотеку Pan Y Vino в Старом городе.

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