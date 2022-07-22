Жительницу Ласнамяа поразил сосед, загорающий на крыше многоквартирного дома.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Жительница Ласнамяэ была удивлена видом из окна: он и раньше там загорал
В группе Ласнамяэ в Facebook местная жительница выразила недоумение: «Что? Как это вообще возможно?»
А именно, жарким и солнечным утром четверга Анастасия обнаружила, что живущий по соседству мужчина загорает на крыше многоквартирного дома. Утверждается, что он делал это и раньше, даже годами, но она все равно потеряла дар речи. «Когда вы смотрите утром в окно и видите вот такую картину…» — сказала она Elu24. Еще больше Анастасию поразило отношение сограждан. «Кажется, другие думают, что это нормально», — заявила она, прочитав комментарии, оставленные под постом.
Например, один написал: «Очень умно, по-моему. Тебя никто не беспокоит, и ты никому не мешаешь». Следующий признался, что если бы у него были ключи, сам бы пошел загорать на крышу.
Из комментария видно, что очень многие принимали солнечные ванны на крыше. «Когда-то и сам так загорал», — признался земляк.
Другие, однако, задавались вопросом, как мужчина вообще попал на крышу. «Должно быть, это кто-то из членов товарищества. У простых людей нет ключей, чтобы попасть на крышу», — размышлял один из них.
Лийна Валнер, менеджер по коммуникациям Спасательного департамента, заявила, что Спасательный департамент никогда раньше не слышал о таких событиях.