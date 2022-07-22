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Эстонский телеведущий из адской жары в Берлине: взрослые мужчины наслаждаются водными удовольствиями в фонтане!

Крислин Метсанурм Limon.ee
Эстонский телеведущий из адской жары в Берлине: взрослые мужчины наслаждаются водными удовольствиями в фонтане!
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Марко Рейкоп в Берлине.
Марко Рейкоп в Берлине. Фото: kuvatõmmis Ringvaatest / ERR

В Берлине термометр в среду показывал 38 градусов, что является абсолютным рекордом этого лета в Германии. В программе Ringvaade Марко Рейкоп в шутку говорит, что он все еще одет, но температура экстремально высокая, пишет Elu24.

Пресса постоянно информирует жителей Берлина о том, как выжить и сохранить здоровье от палящего солнца. «Удивительно, что из крана течет ледяная вода, ведь в Эстонии вода в кране прогревается даже летом», — добавил Рейкоп. В такую ​​адскую жару самое главное сохранять прохладу, чтобы не перегреваться, и постоянное употребление жидкости помогает. По словам Рейкопа, берлинская водопроводная вода идеально подходит для питья и охлаждения.

Погода в Берлине.
Погода в Берлине. Фото: kuvatõmmis Ringvaatest / ERR
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