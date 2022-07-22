Эстонский телеведущий из адской жары в Берлине: взрослые мужчины наслаждаются водными удовольствиями в фонтане!

В Берлине термометр в среду показывал 38 градусов, что является абсолютным рекордом этого лета в Германии. В программе Ringvaade Марко Рейкоп в шутку говорит, что он все еще одет, но температура экстремально высокая, пишет Elu24.
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Пресса постоянно информирует жителей Берлина о том, как выжить и сохранить здоровье от палящего солнца. «Удивительно, что из крана течет ледяная вода, ведь в Эстонии вода в кране прогревается даже летом», — добавил Рейкоп. В такую адскую жару самое главное сохранять прохладу, чтобы не перегреваться, и постоянное употребление жидкости помогает. По словам Рейкопа, берлинская водопроводная вода идеально подходит для питья и охлаждения.