Астролог назвала угрозы, которые ждут каждого знака зодиака до конца лета

Лев

Звезды не рекомендуют вам отправляться в дальние поездки или за границу. А если вынуждены, то просто будьте осторожнее и контролируйте свои эмоции и порывы. В повседневном труде произойдут серьезные перемены, особенно это будет связано с финансами. Возможно, сменится начальство или будут пытаться урезать зарплату. Отстаивайте свое, мотивируя своей компетентностью. Поддержкой вам будет ваше близкое окружение, единомышленники и тайные поклонники.

Дева

Оградите себя максимально от экстремальных ситуаций. Не лезьте на рожон и не провоцируйте никого. Вы сами по себе достаточно сдержанные, но этот период будет провокационным. Лучше направьте внимание на изучение психологии и эзотерики. Возможны проблемы со здоровьем, поэтому обязательно примите аскезу, например, откажитесь от чего-нибудь вредного. На работе ждите интрижку или повышения зарплаты. В общем, мыслями вы будете полностью там.

Весы

Будут порывы выяснять отношения. Если у вас нет второй половинки, то это может быть партнер по работе или клиенты, которые попытаются вывести из себя. Старайтесь не реагировать, а просто направить силы на помощь и разрешение ситуации, чтобы не было поводов для спора. Период хорошо подходит для работы с импортом, совершения сделок. Но будьте внимательны с электронными документами. А еще отдохнуть, к сожалению, не будет возможности.

Скорпион