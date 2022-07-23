Лето еще не закончилось, а на небосводе меняют свое положение сильные планеты, которые могут повлиять не самым лучшим образом на жизнь каждого человека.
Астролог назвала угрозы, которые ждут каждого знака зодиака до конца лета
Текущее лето способно преподнести «сюрпризы» для всех знаков зодиака, рассказала корреспонденту Mir24.tv астролог и эзотерик Кристина Кудрина.
Овен
Попытайтесь контролировать свои эмоции. Будет казаться, что все пытаются вас задеть. На самом деле это не так. Скопление планет в вашем знаке просто дает повышенную чувствительность и обостренное восприятие. Сосредоточьтесь на мелких повседневных делах, можете начать небольшое обучение или пройти марафон, чтобы сбросить пар. Обязательно берегите голову и шею, носите в жару головные уборы и не сидите под кондиционером. На работе возможны сильные перемены.
Телец
У вас есть шанс попасть в закрытые учреждения. Чтобы этого избежать, необходимо постараться изолироваться самостоятельно. Поехать в санаторий или посетить дикий пляж. Постарайтесь беречь нижнюю часть ног, особенно стопы. Будьте внимательны при ходьбе. И если уж попали в людное место, то внимательно следите за кошельком. Также будьте бдительны со всем иностранным.
Близнецы
Можете уйти в себя и не заметить, как люди вокруг вас будто скооперировались против. Появится острое желание им что-то доказать, но не стоит тратить время и нервы. Осторожнее и внимательнее необходимо быть с современными технологиями. Можете нарваться на мошенников в интернете. Лучше пройдитесь по магазинам и побалуйте себя чем-нибудь приятным. И не увлекайтесь экстримом.
Рак
Важные события будут развиваться на работе. Возможны интриги или резкие изменения, которые могут не понравиться. В связи с чем закроетесь, уйдете с головой в отношения и любовь. Будьте готовы к переменам в вашем окружении. Но не спешите закрываться, а лучше просто постарайтесь проводить выходные в одиночестве. Для вас это будет прекрасный отдых и перезагрузка. Если у вас есть партнер, то нужно что-то изменить в ваших взаимоотношениях. Уйдет что-то старое, а на место этого придет обязательно новое.
Лев
Звезды не рекомендуют вам отправляться в дальние поездки или за границу. А если вынуждены, то просто будьте осторожнее и контролируйте свои эмоции и порывы. В повседневном труде произойдут серьезные перемены, особенно это будет связано с финансами. Возможно, сменится начальство или будут пытаться урезать зарплату. Отстаивайте свое, мотивируя своей компетентностью. Поддержкой вам будет ваше близкое окружение, единомышленники и тайные поклонники.
Дева
Оградите себя максимально от экстремальных ситуаций. Не лезьте на рожон и не провоцируйте никого. Вы сами по себе достаточно сдержанные, но этот период будет провокационным. Лучше направьте внимание на изучение психологии и эзотерики. Возможны проблемы со здоровьем, поэтому обязательно примите аскезу, например, откажитесь от чего-нибудь вредного. На работе ждите интрижку или повышения зарплаты. В общем, мыслями вы будете полностью там.
Весы
Будут порывы выяснять отношения. Если у вас нет второй половинки, то это может быть партнер по работе или клиенты, которые попытаются вывести из себя. Старайтесь не реагировать, а просто направить силы на помощь и разрешение ситуации, чтобы не было поводов для спора. Период хорошо подходит для работы с импортом, совершения сделок. Но будьте внимательны с электронными документами. А еще отдохнуть, к сожалению, не будет возможности.
Скорпион
Повседневные дела выйдут за рамки привычного. Возможны ситуации, которые нужно будет решать здесь и сейчас. Без промедлений. Будьте осторожны с вопросами недвижимости. Дома вас ждут напряжение и контроль. Обычно это свойственно самим скорпионам, но тут власть на время поменяется. Старайтесь отдыхать около водоемов вместо увеселительных мест. А в отношениях с партнером произойдут какие-то перемены, которые очень изменят ваши взгляды.
Стрелец
Будет сильное желание уйти в отрыв. Отдыхать, гулять и радоваться. Это может перерасти в подрыв здоровья и особенно кошелька. Следите за тратами, найдите новый источник дохода, сократите поездки впустую. Ели вы свободны, то хорошее время найти вторую половинку, но не залипайте на человеке, ни к чему хорошему это не приведет. А для тех, у кого уже есть отношения, можете уйти в них с головой.
Козерог
Под крышей дома разворачиваются страсти. Не нужно пытаться уладить все и сделать так, чтобы была дисциплина. Иначе усугубите положение. Лучше примите все как есть и не обращайте внимания. Направьте свою энергию на себя, попробуйте избавиться от старых убеждений и изменить свое видение мира. Денег может стать меньше, поэтому старайтесь ограничить себя в тратах. Уйдите с головой в работу, посетите увеселительные заведения, возможно, там вы встретите свою любовь.
Водолей
Время насыщено разъездами, но будьте внимательны в пути. Обязательно проверяйте все документы. Старайтесь все конфликты фиксировать или документировать. В общении с братьями, сестрами и сокурсниками возможны конфликты. Дома ждут перемены, связанные с деньгами и отношениями. Также будут разрушены какие-то тайны, но это не будет плохой новостью, это станет поводом для перемен.
Рыбы
Деньги будут утекать как вода. Постоянные неожиданные траты. Чтобы их избежать, старайтесь контролировать свои эмоции и действия. Можете погрузиться в домашние дела, заняться ремонтом. Проводить время с братьями/сестрами, от них возможна финансовая поддержка. Также вас ждут спонтанные вынужденные поездки. Скорее всего, у вас изменится окружение, единомышленники отсеются, придут новые. Или начинайте менять свое окружение сами.