20 июля в Таллинне прошёл нашумевший концерт Rammstein. В социальных сетях появились кадры мероприятия с разных ракурсов. Некоторым пользователям Сети, взмывающие на десятки метров клубы дыма и огни напоминали взрывы.
ВИДЕО ⟩ Смотрите, как концерт Rammstein выглядел со стороны: это похоже на взрывы
Смотрите, как концерт Rammstein выглядел со стороны: это похоже на взрывы
Смотрите, как выглядел концерт с ближайшего к Певческому полю дома!
«Походу, у нас в Ласнамяэ, особенно ночью, все концерты бесплатны», – написала пользовательница TikTok.
@nikxwwa прекрасно #рамштайн #ramstein #ramstein #tallinn #estonia #lasnamae #tallinnestonia #рекомендации #рекомендации #рекомендации #глобальныерекомендации #глобальныерекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации ♬ оригинальный звук - сметана
«Когда Rammstein в городе», – подписал видео другой пользователь TikTok.