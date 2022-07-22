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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как концерт Rammstein выглядел со стороны: это похоже на взрывы

Limon.ee
Смотрите, как концерт Rammstein выглядел со стороны: это похоже на взрывы
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Концерт Rammstein с набережной Таллинна.
Концерт Rammstein с набережной Таллинна. Фото: скриншот видео

20 июля в Таллинне прошёл нашумевший концерт Rammstein. В социальных сетях появились кадры мероприятия с разных ракурсов. Некоторым пользователям Сети, взмывающие на десятки метров клубы дыма и огни напоминали взрывы.

Смотрите, как выглядел концерт с ближайшего к Певческому полю дома!

@tonyatstamm Free view #fyp #rammstein #rammsteintallinn ♬ Du Hast - Rammstein

«Походу, у нас в Ласнамяэ, особенно ночью, все концерты бесплатны», – написала пользовательница TikTok.

@nikxwwa прекрасно #рамштайн #ramstein #ramstein #tallinn #estonia #lasnamae #tallinnestonia #рекомендации #рекомендации #рекомендации #глобальныерекомендации #глобальныерекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации #рекомендации ♬ оригинальный звук - сметана

«Когда Rammstein в городе», – подписал видео другой пользователь TikTok.

@margitk7 #rammstein ♬ original sound - Margit
@inessik_k1 #rammstein #lauluvaljak #tallinn ♬ оригинальный звук - Inessa Kupratsevich
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