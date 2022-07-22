ВИДЕО ⟩ Пока Галкин вез Пугачеву к Вайкуле, шоумен прорекламировал свои концерты в Эстонии 8-10 августа

Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле связывает крепкая многолетняя дружба. Даже в недавнем скандале с Маргаритой Симоньян 68-летняя блондинка вступилась за коллегу. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным», – возмущалась звезда.

И когда Алла Борисовна и Максим приехали в Латвию, они навестили Лайму Станиславовну. 46-летний Галкин поделился видео, как он с супругой направляется к дому исполнительницы. «Вот, едем в гости к Лайме, какая у меня красотка сидит!» – расхвалил жену он.

«Ты меня только красиво сними, а то опять скажут...» – самокритично ответила на комплимент 73-летняя Примадонна. Комик тут же отреагировал на слова жены. «Подожди, как могу: без фильтров, естественная красота» – сказал Максим.