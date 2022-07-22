В сторис Instagram российского комика, телеведущего и шоумена Максима Галкина, находящегося сейчас с семьей в Юрмале, появилось видео, на котором они с супругой Аллой Пугачевой едут в гости к певице Лайме Вайкуле. По пути Максим разговорился о своих концертах в Эстонии.
ВИДЕО ⟩ Пока Галкин вез Пугачеву к Вайкуле, шоумен прорекламировал свои концерты в Эстонии 8-10 августа
Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле связывает крепкая многолетняя дружба. Даже в недавнем скандале с Маргаритой Симоньян 68-летняя блондинка вступилась за коллегу. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным», – возмущалась звезда.
И когда Алла Борисовна и Максим приехали в Латвию, они навестили Лайму Станиславовну. 46-летний Галкин поделился видео, как он с супругой направляется к дому исполнительницы. «Вот, едем в гости к Лайме, какая у меня красотка сидит!» – расхвалил жену он.
«Ты меня только красиво сними, а то опять скажут...» – самокритично ответила на комплимент 73-летняя Примадонна. Комик тут же отреагировал на слова жены. «Подожди, как могу: без фильтров, естественная красота» – сказал Максим.
«Вот, кстати, напоминаю, что у меня концерты в Эстонии: восьмого – Тарту, театр Ванемуйне, девятого – Таллинн, Концертный дом Alexela и Йыхвиский концертный дом десятого августа», – прорекламировал свои концерты в Эстонии Максим Галкин. «Обеспечивает семью! Молодец», – похвалила супруга Алла Пугачева.