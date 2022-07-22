Светлокожий Илон Маск выставил напоказ телеса, и фанатам поплохело от рыхлой фигуры миллиардера

This is the man that is and will change the world for the greater of humanity. pic.twitter.com/AiUJwL1Y1Z — Teslaconomics (@Teslaconomics) July 18, 2022

Судя по кадрам, Илон не в лучшей форме — со стороны выглядит, будто у него ожирение по женскому типу. Против Маска играет и абсолютное отсутствие загара: инженер напоминает скорее тюленя-альбиноса, чем мужчину, способного разбивать сердца. Компанию на отдыхе ему составили дизайнер Сара Штаудингер с мужем, голливудским продюсером Ари Эмануэлем.

После того как снимки с полуголым Маском разлетелись по Сети, пользователи в очередной раз стали упражняться в остроумии: «Похоже, Илон собирается представить своё новейшее изобретение – самый мощный солнцезащитный крем в мире», «Почему он не ходит в спортзал?», «Мои глаза! Не могу это развидеть. Мозг закипает!».

Однако нашлись и те, кто заступился за миллиардера: «Не в форме? Ему 51 год. Он явно тренируется», «Даже то, как он проводит отпуск и чем занимается в свободное время, — большая новость, он явно успешен», «Думаю, кожа Илона выглядит удивительно молодо. Этого не было бы, если бы он всё время загорал!».

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw) — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2022