Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск привык брать от жизни всё. Вот и летний отпуск 51-летний предприниматель провёл не где-нибудь вдали от посторонних глаз, а на одном из самых топовых курортов мира — тусовочном греческом острове Миконос. И, конечно же, неоднократно попадал в объективы папарацци. Так, например, Маска запечатлели на роскошной моторной яхте «Зевс», пока миллиардер принимал солнечные ванны.
Светлокожий Илон Маск выставил напоказ телеса, и фанатам поплохело от рыхлой фигуры миллиардера
This is the man that is and will change the world for the greater of humanity. pic.twitter.com/AiUJwL1Y1Z— Teslaconomics (@Teslaconomics) July 18, 2022
Судя по кадрам, Илон не в лучшей форме — со стороны выглядит, будто у него ожирение по женскому типу. Против Маска играет и абсолютное отсутствие загара: инженер напоминает скорее тюленя-альбиноса, чем мужчину, способного разбивать сердца. Компанию на отдыхе ему составили дизайнер Сара Штаудингер с мужем, голливудским продюсером Ари Эмануэлем.
После того как снимки с полуголым Маском разлетелись по Сети, пользователи в очередной раз стали упражняться в остроумии: «Похоже, Илон собирается представить своё новейшее изобретение – самый мощный солнцезащитный крем в мире», «Почему он не ходит в спортзал?», «Мои глаза! Не могу это развидеть. Мозг закипает!».
Однако нашлись и те, кто заступился за миллиардера: «Не в форме? Ему 51 год. Он явно тренируется», «Даже то, как он проводит отпуск и чем занимается в свободное время, — большая новость, он явно успешен», «Думаю, кожа Илона выглядит удивительно молодо. Этого не было бы, если бы он всё время загорал!».
Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2022
(already back in the factory btw)
Сам Маск, который уже вернулся к работе, не оставил нападки без ответа: «Ха-ха, чёрт возьми, может, мне следует почаще снимать футболку... Освободите соски! (отсылка к рекламной кампании одноимённого фильма – прим. ред.)»