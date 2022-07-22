Гении из Сингапура запустили приложение с технологией искусственного интеллекта, которому надо отправлять дикпики и алгоритм подскажет наличие ЗППП, а также может диагностировать рак полового члена.
Гении из Сингапура создали приложение, определяющее наличие ЗППП по фото
Гении из Сингапура создали приложение, определяющее наличие ЗППП по фото
Заявляют, что HeHealth имеет 90-процентный рейтинг точности и мгновенно предоставляет результаты о проблемах, связанных с ЗППП. Всё анонимно.
Приложение провело уже более тысячи виртуальных диагностик, результаты которых подтвердили врачи.
Также внутри приложения можно общаться с людьми, у которых подобные проблемы.
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