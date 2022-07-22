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Гении из Сингапура создали приложение, определяющее наличие ЗППП по фото

Limon.ee
Гении из Сингапура создали приложение, определяющее наличие ЗППП по фото
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Банан.
Банан. Фото: Shutterstock

Гении из Сингапура запустили приложение с технологией искусственного интеллекта, которому надо отправлять дикпики и алгоритм подскажет наличие ЗППП, а также может диагностировать рак полового члена.

Заявляют, что HeHealth имеет 90-процентный рейтинг точности и мгновенно предоставляет результаты о проблемах, связанных с ЗППП. Всё анонимно.

Приложение провело уже более тысячи виртуальных диагностик, результаты которых подтвердили врачи.

Также внутри приложения можно общаться с людьми, у которых подобные проблемы.

Приложение, определяющее ЗППП по фото
Приложение, определяющее ЗППП по фото Фото: HeHealth
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