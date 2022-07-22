С Рики Мартина сняты обвинения в насилии и инцесте

«К сожалению, человек, который сделал это заявление, борется с серьезными проблемами психического здоровья. Рики Мартин, разумеется, никогда не был и не будет вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником. Это утверждение не только не соответствует действительности, оно отвратительно. Надеемся, этот человек получит помощь, в которой он так остро нуждается»