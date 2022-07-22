ФОТО ⟩ Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару

Мусорщик из Нью-Йорка Ли Моран вышел на работу в юбке в ответ на установленные боссом запреты. Его история заинтересовала журналистов Daily Mail .

Согласно материалу, уборщик попросил у руководства разрешения носить шорты в жару и получил отказ, мотивированный соблюдением мер безопасности для здоровья сотрудника. «Один из начальников сказал, что это необходимо для сохранения репутации. То есть мы потеем и рискуем получить тепловой удар, чтобы хорошо выглядеть на публике?» — возмутился Моран.