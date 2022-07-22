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НАКИПЬ-УБИЙЦА ⟩ Врач предупредил об опасности накипи в чайнике

Limon.ee
Врач предупредил об опасности накипи в чайнике
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Девушка с чайником. Фото иллюстративное.
Девушка с чайником. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Употребление воды из нечищеного чайника с накипью может негативно сказаться на состоянии почек. Об этом рассказал врач-уролог, андролог Владимир Степанов, пишет Gazeta.ru.

По мнению специалиста, накипь в чайнике образуется из-за повышенного содержания кальция в воде, при кипячении кальций попадет в организм и оказывает пагубное воздействие на желудочно-кишечный тракт и почки.

«Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — предупредил врач.

Рост мочевой кислоты в организме и образование камней в почках могут вызвать и продукты с высоким содержанием пуринов, например, морской окунь. При регулярном употреблении этой рыбы может начаться мочекаменная болезнь.

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