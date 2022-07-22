НАКИПЬ-УБИЙЦА ⟩ Врач предупредил об опасности накипи в чайнике

По мнению специалиста, накипь в чайнике образуется из-за повышенного содержания кальция в воде, при кипячении кальций попадет в организм и оказывает пагубное воздействие на желудочно-кишечный тракт и почки.

«Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — предупредил врач.