Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип

Съемки проходили в спортзале нью-йоркской школы. Видео снято одним кадром в черно-белой стилистике. Певец играет на гитаре на фоне сцены с массивными занавесками, а камера тем временем то приближается к Маркусу, то отдаляется.

Интересно, что Спилберг не стал использовать профессиональную аппаратуру, а ограничился лишь камерой iPhone. В роли ассистента выступила супруга режиссера – Кейт Кэпшоу, которая катала его на офисном кресле, чтобы получился эффект плавного движения камеры. Она же была арт-директором и продюсером клипа. А костюмами и звуком занималась жена Маркуса – актриса Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Вдали от обезумевшей толпы»).