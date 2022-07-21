Народный календарь. Зачем нужно закопать огурец в укромном месте 22 июля

В это время появлялись первые огурцы, которые сразу же использовались в хозяйстве. Иногда огурцы даже добавляли в чай. Звучит странно, но наши предки верили, что так можно поправить свое здоровье.

Интересно, что первый огурец с грядки должен собрать самый младший член семьи, в таком случае следующий год точно будет урожайным.

Была распространена традиция закапывать огурец в укромном месте в землю и делать это втайне от окружающих — считалось, что в этом случае урожай будет хорошим.