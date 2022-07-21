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Народный календарь. Зачем нужно закопать огурец в укромном месте 22 июля

Limon.ee
Народный календарь. Зачем нужно закопать огурец в укромном месте 22 июля
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Огурец. Фото иллюстративное.
Огурец. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

22 июля Православная церковь почитает память священномученика Панкратия епископа Тавроменийского. В народном календаре славян 22 июля — День Панкратия и Кирилла, сообщает VM.ru.

В это время появлялись первые огурцы, которые сразу же использовались в хозяйстве. Иногда огурцы даже добавляли в чай. Звучит странно, но наши предки верили, что так можно поправить свое здоровье.

Интересно, что первый огурец с грядки должен собрать самый младший член семьи, в таком случае следующий год точно будет урожайным.

Была распространена традиция закапывать огурец в укромном месте в землю и делать это втайне от окружающих — считалось, что в этом случае урожай будет хорошим.

Нельзя в этот день ссориться с кем-либо. Нужно постараться вести себя спокойно, любые конфликты — под запретом. Нельзя отказывать людям в помощи.

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