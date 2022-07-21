84-летняя Джейн Фонда рассказала о плюсах секса в возрасте

«Мне кажется, с возрастом женщины перестают бояться говорить о том, чего они хотят. Знаете, мы столько времени теряем зря только потому, что не хотим сказать прямо: «Минуточку, подожди, нет-нет, помедленнее. И немного левее». Ну, вы понимаете, нам никогда не хочется этого говорить. Но, когда становишься старше, ты уже думаешь: «Ну нет, я знаю, чего хочу, дай мне то, что я хочу»,