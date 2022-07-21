На арестованной яхте одного из российских олигархов у берегов Фиджи было найдено яйцо предположительно работы Фаберже, цена на которое может достигать нескольких миллионов долларов, передает The Guardian ссылаясь на заместителя генерального прокурора Соединенных Штатов Лизу Монако, сообщает Rambler.
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Ювелирная работа выполнена в форме яйца, но подлинность того, что она принадлежит руке Карла Фаберже, ещё нужно установить специалистам, рассказала американский замгенпрокурора.
Чиновница не уточнила на каком именно судне было найдено изделие , но сообщила, что указанная яхта была арестована на Фиджи и в конце июня переправлена в залив Сан-Диего, где и стоит на причале по сей день.
По информации The Guardian, речь скорее всего идет о яхте Amadea стоимостью около $300 млн, доставку которой из Фиджи в Сан-Диего фиксировали местные власти в конце прошлого месяца после продолжительного судебного разбирательства.
В апреле власти Фиджи отчитывались, что задержали яхту из-за того, что у нее не было нужного разрешения, и она вошла в исключительную экономическую зону страны.
Уже спустя несколько дней правоохранительные органы рассказали, что судно находится в собственности российского сенатора Сулеймана Керимова. В мае после решения суда Фиджи яхта Amadea была конфискована в пользу американских властей.