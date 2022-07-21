На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов

Ювелирная работа выполнена в форме яйца, но подлинность того, что она принадлежит руке Карла Фаберже, ещё нужно установить специалистам, рассказала американский замгенпрокурора.

Чиновница не уточнила на каком именно судне было найдено изделие , но сообщила, что указанная яхта была арестована на Фиджи и в конце июня переправлена в залив Сан-Диего, где и стоит на причале по сей день.

Яйцо Фаберже. Фото иллюстративное. Фото: Sharifulin Valery

По информации The Guardian, речь скорее всего идет о яхте Amadea стоимостью около $300 млн, доставку которой из Фиджи в Сан-Диего фиксировали местные власти в конце прошлого месяца после продолжительного судебного разбирательства.

В апреле власти Фиджи отчитывались, что задержали яхту из-за того, что у нее не было нужного разрешения, и она вошла в исключительную экономическую зону страны.