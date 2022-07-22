Диетолог назвал повседневный напиток, который ведет к бессоннице и болезням сердца

«В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом. Также важно понимать, что если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай. Можно назвать небольшим минусом то, что чай может вызывать повышение аппетита. Не у всех это происходит, но есть люди, которым после приема чая хочется есть еще больше. Также за счет кофеина у человека может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь именно крепко заваренный чай пить нежелательно», — пояснил Евгений Арзамасцев.