С дискотеками покончено: к могиле Шатунова приставили вооруженных полицейских

Недавно к могиле Юрия Шатунова был приставлен дополнительный пост охраны. Все из-за неадекватного поведения некоторых поклонников. По рассказам очевидцев, фанаты ложатся на место захоронения, включают музыку и устраивают стихийные дискотеки.

Подобное хулиганство заставило администрацию обратиться за вооруженной помощью. По сообщениям журналистов, у могилы артиста теперь дежурит сотрудник «Росгвардии» с автоматом без приклада на перевес. К слову, усиленная охрана особенно потребуется 1 августа. Именно в эту дату на кладбище состоится панихида по Шатунову, которая организована фанатами, сообщает Starhit.