28 июня Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. С тех пор наплыв поклонников к могиле кумира 80-х не утихает. Администрации приходится принимать серьезные меры.
С дискотеками покончено: к могиле Шатунова приставили вооруженных полицейских
С дискотеками покончено: к могиле Шатунова приставили вооруженных полицейских
Недавно к могиле Юрия Шатунова был приставлен дополнительный пост охраны. Все из-за неадекватного поведения некоторых поклонников. По рассказам очевидцев, фанаты ложатся на место захоронения, включают музыку и устраивают стихийные дискотеки.
Подобное хулиганство заставило администрацию обратиться за вооруженной помощью. По сообщениям журналистов, у могилы артиста теперь дежурит сотрудник «Росгвардии» с автоматом без приклада на перевес. К слову, усиленная охрана особенно потребуется 1 августа. Именно в эту дату на кладбище состоится панихида по Шатунову, которая организована фанатами, сообщает Starhit.
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