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ВИДЕО ⟩ В Нидерландах из-за жары расплавилась дорога: люди буквально прилипают к асфальту

Limon.ee
В Нидерландах из-за жары расплавилась дорога: люди буквально прилипают к асфальту
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Люди идут по плавящемуся асфальту в Нидерландах.
Люди идут по плавящемуся асфальту в Нидерландах. Фото: скриншот видео

Экстремальная жара в Европе уже стало причиной многочисленных смертей и пожаров. В последнее время жители Европы стали жаловаться новую проблему: в городах плавится асфальт, а в аэропортах взлётно-посадочная полоса.

Пользователь TikTok опубликовал видео, на котором два человека пытаются перейти дорогу в Нидерландах. Это у них получается с трудом, поскольку при 40-градусной жаре асфальт плавится и становится очень вязким.

Смотрите видео!

@z.isokey #hot #toohot #nederland #tropical ♬ origineel geluid - Tik Toker
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