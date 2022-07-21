Экстремальная жара в Европе уже стало причиной многочисленных смертей и пожаров. В последнее время жители Европы стали жаловаться новую проблему: в городах плавится асфальт, а в аэропортах взлётно-посадочная полоса.
ВИДЕО ⟩ В Нидерландах из-за жары расплавилась дорога: люди буквально прилипают к асфальту
В Нидерландах из-за жары расплавилась дорога: люди буквально прилипают к асфальту
Пользователь TikTok опубликовал видео, на котором два человека пытаются перейти дорогу в Нидерландах. Это у них получается с трудом, поскольку при 40-градусной жаре асфальт плавится и становится очень вязким.
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