ВИДЕО ⟩ Эстонский предприниматель ворвался на свою свадьбу на пикапе набитым сеном

6 апреля Elu24 опубликовал материал о грандиозных планах четырехдневной свадебной вечеринки Мари Оясаар и Йеспера Парве. Теперь наступила середина июля, и свадьба состоится с 21 по 24 июля посреди красивой природы острова Хийумаа, на ферме Pihla Inspiratsioonitalu, которую Йеспер и Мари держат вместе.

Mari Ojasaar pulmakleiti valimas. Фото: Erakogu

В сообщении, опубликованном за день до свадьбы, Йеспер похвастался самодельным алтарем, а также поделился фотографией необычного свадебного автомобиля.

"Все более или менее под контролем. А что делает этот день еще более особенным, так это то, что мы с Мари смогли построить наш собственный собор и алтарь, где мы поженимся. Испольовали много материалов из леса и с берега моря, собранного за весну и лето. Одной из самых крутых находок был высушенный можжевельник", - написал Йеспер в Instagram 20 июля.

Вы также можете увидеть великолепный Jeep Gladiator в одном из предыдущих постов Йеспера, где он хвалит автомобиль и сравнивает его с лошадью. "Обо мне можно сказать так - из деревни и верхом на лошади. Этот парень - отличный инструмент здесь. В последнее мне пришлось по полной программе запрячь лошадку, но помощь была огромной, - говорит автовладелец.