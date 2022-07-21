Сегодня проходит свадьба известного эстонского предпринимателя и блогера Йеспера Парве и художницы Мари Оясаар, сообщает Elu24.
ВИДЕО ⟩ Эстонский предприниматель ворвался на свою свадьбу на пикапе набитым сеном
6 апреля Elu24 опубликовал материал о грандиозных планах четырехдневной свадебной вечеринки Мари Оясаар и Йеспера Парве. Теперь наступила середина июля, и свадьба состоится с 21 по 24 июля посреди красивой природы острова Хийумаа, на ферме Pihla Inspiratsioonitalu, которую Йеспер и Мари держат вместе.
В сообщении, опубликованном за день до свадьбы, Йеспер похвастался самодельным алтарем, а также поделился фотографией необычного свадебного автомобиля.
"Все более или менее под контролем. А что делает этот день еще более особенным, так это то, что мы с Мари смогли построить наш собственный собор и алтарь, где мы поженимся. Испольовали много материалов из леса и с берега моря, собранного за весну и лето. Одной из самых крутых находок был высушенный можжевельник", - написал Йеспер в Instagram 20 июля.
Вы также можете увидеть великолепный Jeep Gladiator в одном из предыдущих постов Йеспера, где он хвалит автомобиль и сравнивает его с лошадью. "Обо мне можно сказать так - из деревни и верхом на лошади. Этот парень - отличный инструмент здесь. В последнее мне пришлось по полной программе запрячь лошадку, но помощь была огромной, - говорит автовладелец.
Limon.ee желает Мари и Йесперу счастья в их браке и много солнца в день свадьбы!