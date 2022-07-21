Вредно ли есть яйца каждый день?

Если он подтвержден лабораторно, врачи назначают прием лекарственной формы витамина D в определенной дозировке.

Но вот ученые из австралийского Университета Дикина недавно выяснили, что употребление всего одного яйца в день, оказывается, помогает поддерживать достаточный уровень витамина D зимой. Эти результаты были опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

Там же говорится, что, помимо измерения уровня витамина D в крови, исследовательская группа изучала изменения в липидах крови. Выяснилось, что при ежедневном употреблении яиц не наблюдалось повышения уровня холестерина.