Витамин D сложно получить из продуктов: он вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей. Поэтому зимой, когда солнца катастрофически мало, нередко возникает его дефицит, пишет Супер.
Вредно ли есть яйца каждый день?
Вредно ли есть яйца каждый день?
Если он подтвержден лабораторно, врачи назначают прием лекарственной формы витамина D в определенной дозировке.
Но вот ученые из австралийского Университета Дикина недавно выяснили, что употребление всего одного яйца в день, оказывается, помогает поддерживать достаточный уровень витамина D зимой. Эти результаты были опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.
Там же говорится, что, помимо измерения уровня витамина D в крови, исследовательская группа изучала изменения в липидах крови. Выяснилось, что при ежедневном употреблении яиц не наблюдалось повышения уровня холестерина.
Ну что, глазунью или скрэмбл? Всмятку или вкрутую?