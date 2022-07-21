CityAlko запустили лотерейную кампанию, в которой, зарегистрировавшись, можно выиграть поездку во Францию, пишет Elu24.
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Путаница с лотерейным купоном заставила жительницу Таллинна побегать по алкогольным магазинам города
CityAlko запустили лотерейную кампанию на своей странице в Facebook. У всех зарегистрировавшихся есть шанс выиграть поездку в регион Шампань во Франции. Все, что вам нужно сделать для этого – это заполнить лотерейный купон либо на сайте, либо на бумаге.