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Путаница с лотерейным купоном заставила жительницу Таллинна побегать по алкогольным магазинам города

Кетлин Крузе Limon.ee
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Путаница с лотерейным купоном заставила жительницу Таллинна побегать по алкогольным магазинам города
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Магазин SuperAlko.
Магазин SuperAlko. Фото: Ülle Harju

CityAlko запустили лотерейную кампанию, в которой, зарегистрировавшись, можно выиграть поездку во Францию, пишет Elu24.

CityAlko запустили лотерейную кампанию на своей странице в Facebook. У всех зарегистрировавшихся есть шанс выиграть поездку в регион Шампань во Франции. Все, что вам нужно сделать для этого – это заполнить лотерейный купон либо на сайте, либо на бумаге.

С редакцией Elu24 связалась раздраженная жительница Таллинна, которая заполнила купон, но принимать его отказались. «В понедельник я обнаружила в почтовом ящике лотерейный купон CityAlko. Заполнила его и пошла в магазин — как и было написано». Предложение на лотерейном купоне гласит: «Заполните лотерейный купон и принесите его в ближайший магазин CityAlko или SuperAlko».

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