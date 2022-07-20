Около 80 000 человек пришли на концерт Rammstein на Певческое поле. Очередь растянулась до Рейди теэ, и некоторые хитрецы нашли способ пробраться внутрь быстрее.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Замаскировавшиеся в строителей мужчины пытались обмануть охранников Rammstein
Замаскировавшиеся в строителей мужчины пытались обмануть охранников Rammstein
В среду вечером Певческое поле и его окрестности были переполнены массой фанатов Rammstein. Чтобы не стоять в длинных очередях и, возможно, чтобы не платить за билет, хитрецы способы попасть внутрь.
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