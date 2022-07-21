ГАЛЕРЕЯ ⟩ В последний путь отправился младший сын президента Леннарта Мери Кристьян Мери

Мы подружились с Кристьяном почти десять лет назад через актера Арво Кукумяэ. Мой добрый друг жил с потрясающей женщиной Марит Мери, племянницей Леннарта Мери, и Кристьян всегда был на их встречах.

В случае с Кристьяном, я думаю, это был случай, когда ты либо подходил ему как человек, либо не подходил вообще. Мы как-то сразу разговорились, и его бесконечный позитив оказался для меня почти заразительным.

Иногда мы подолгу не разговаривали с Кристьяном, но у него была привычка разыскивать тебя именно тогда, когда тебе казалось, что весь мир ополчился против тебя. В моей жизни было немало периодов, когда имя Кристьяна появлялось на экране телефона именно тогда, когда я чувствовала себя хуже всего.

«Я думаю, что ты почувствовала себя несчастной и хотел бы взять все в свои руки...», – начинал он разговор, пока я гадала, откуда он знает, что происходит у меня внутри, и как это возможно, что он приходит ко мне именно в этот момент.