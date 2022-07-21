20 июля в полдень в Таллиннской церкви Пюхавайму в последний путь проводили младшего сына президента Леннарта Мери Кристьяна-Аапо Мери. На похоронах бизнесмена Кристьяна Мери (56) присутствовали члены его семьи, близкие друзья и знакомые.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В последний путь отправился младший сын президента Леннарта Мери Кристьян Мери
Мы подружились с Кристьяном почти десять лет назад через актера Арво Кукумяэ. Мой добрый друг жил с потрясающей женщиной Марит Мери, племянницей Леннарта Мери, и Кристьян всегда был на их встречах.
В случае с Кристьяном, я думаю, это был случай, когда ты либо подходил ему как человек, либо не подходил вообще. Мы как-то сразу разговорились, и его бесконечный позитив оказался для меня почти заразительным.
Иногда мы подолгу не разговаривали с Кристьяном, но у него была привычка разыскивать тебя именно тогда, когда тебе казалось, что весь мир ополчился против тебя. В моей жизни было немало периодов, когда имя Кристьяна появлялось на экране телефона именно тогда, когда я чувствовала себя хуже всего.
«Я думаю, что ты почувствовала себя несчастной и хотел бы взять все в свои руки...», – начинал он разговор, пока я гадала, откуда он знает, что происходит у меня внутри, и как это возможно, что он приходит ко мне именно в этот момент.
«Убедись, что ты держишь спину прямо. Неважно, что они думают или говорят... Ты пойдешь дальше, потому что ты не неудачник!» – сказал мне Кристьян. В его голосе всегда звучала настоящая теплота и забота. Он звонил не потому, что ему было что-то нужно от меня, он всегда звонил, когда чувствовал, что с другом что-то не так.
Уверена, что я не настолько важная персона и не думаю, что я была единственной, кого Кристьян поддерживал в беде. Таких людей было много. Он просто обладал удивительной способностью чувствовать и заботиться о тех, кого он не видел в своей повседневной жизни. В Кристьяне было огромное количество сочувствия и именно та честная и неприкрытая доброта, которая так редко встречается в этом мире.
Кристьян был человеком, с которым можно было не общаться месяцами, но если ты падал или спотыкался, он всегда первым находил тебя и протягивал руку помощи.
Сегодня священник вспомнил жизнь Кристьяна по фотоальбому. Он начал с воспоминаний о том, как он родился в Нымме мальчиком, как он играл на детской площадке в окрестностях замка Глена и на болоте Пяэскюла. Затем он показал фотографии, на которых Кристьян стал отцом... и как по ночам он смотрел спортивные матчи по телевизору или бегал с сыном к своему дому в Виймси.
Президент Мери и его сын Март – более известные люди. Однако те, кто знал Кристьяна, знали, что и он на самом деле обладает заслуживающим уважения достоинством не меньше, чем его отец и брат. И хотя Кристьян не любил всеобщего внимания, он всегда был душой любой вечеринки, женихом на каждой свадьбе и потерянным на каждых похоронах.
В церкви, я посмотрела на компанию, которая пришла проводить его. На этих длинных темных скамьях сидели бок о бок грабитель банков и бывший министр. Это было похоже на то, что любил Кристьян. Он был человеком с чувством собственного достоинства, и у него были друзья из всех слоев общества.
Он никогда не был высокомерным или поверхностным, но его дар как друга и как бизнесмена заключался именно в его способности находить почти в каждом человеке то, что его восхищало.
Я помню, когда умер Арво Кукумяги, я написала о нем некролог в газете, похожий на тот, который я пишу здесь сейчас. Кристьян звонил несколько раз и говорил: «Отправь мне текст. Последняя история о человеке должна быть достойной. Позволь мне взглянуть на неё...»
Я подготовила некролог, но была словно в тумане. Надеялась на помощь Кристьяна.
«Знаешь, этот текст был очень красивым!» – отозвался Кристьян. «Это было так прекрасно, что если это мне когда-нибудь понадобится, я хочу чтобы именно ты написала обо мне!».
Эти слова пришли ко мне утром перед похоронами. Я выбирала черное платье в шкафу, чтобы надеть его на похороны Кристьяна. В это время невидимый друг коснулся моего плеча и сказал, чтобы я не снимала черное платье с вешалки, потому что светит солнце и сейчас лето. У меня было ощущение, что Кристьян говорит мне надеть легкое платье и наслаждаться летом и нашей дружбой.
Конечно, когда я вошла в церковь Пюхавайму, я почувствовала себя белой вороной в темно-одетой толпе. Слезы бежали по моим щекам, когда я подумала: «Кристьян, ты всегда смеялся надо мной так, как не смеялся никто».
И еще было ощущение, что вот-вот Кристьян войдет в дверь церкви со своей широкой улыбкой и объявит что-то такое, что в один миг превратит это грустное собрание в праздник.
Но, к сожалению, сегодня это не превратилось в вечеринку, и на самом деле я понятия не имею, какой должна быть достойная поминальная речь для друга. Представляю, что и этот текст может получить свою долю критики, единственное утешение в том, что я знаю, как Кристьян ценил иронию и сарказм.
Кристьян, посмотри там, на облаках, на этот разговор... Если это не было достаточно достойно или по-твоему, дай мне знать. Я переделаю его.
Хорошего дня, дорогой друг! Когда мы встретимся, мы будем смеяться и говорить обо всем, что произошло за это время.
Искренние соболезнования близким Кристьяна.