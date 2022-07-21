Что будет с организмом, если летом отказаться от мяса

Тренд на отказ от мяса охватывает миллионы людей. Но так ли безопасно исключать из своего рациона этот продукт? И реально ли его заменить альтернативной пищей? На эти и другие вопросы 5-tv.ru ответила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Некоторые люди предпочитают именно летом отказываться от мяса. В жаркое время года больше хочется фруктов и овощей, легкой пищи, что якобы упрощает задачу изменения рациона. Однако эксперты утверждают, что исключить мясо из рациона можно в любой момент.

«Для этого нужно иметь какую-то мотивацию к этому, какие-то причины, чтобы переходить на какой-то определенный тип питания. Вегетарианский, веганский, либо просто отказ именно от мяса, только от красного мяса, потому как есть альтернативы», — пояснила эксперт.

При правильном употреблении мясная пища приносит немало пользы организму. Она содержит не только огромное количество животного белка с нужными человеку аминокислотами, но и витамины группы B, цинк, селен и фосфор.

Однако бывают ситуации, когда мясо может нанести серьезный вред организму и должно быть исключено из рациона, например, при некоторых заболеваниях. Мясо иногда вызывает аллергические реакции. При этом аллергия бывает на кормовые добавки и антибиотики, которые давали животным. В случае наличия проблем со здоровьем принять решение об отказе от подобной пищи поможет врач.

Люди обязательно должны регулировать количество потребляемого мяса. Это программа минимум, ведь в больших количествах оно приводит к ожирению и расстройствам пищеварения. Отдельно нужно обратить внимание на готовые мясные продукты: колбаса, сосиски, паштет и другие. Они содержат много посторонних добавок, которые могут нанести серьезный вред организму. Особенно это касается дешевых продуктов, где производители жертвуют пользой ради цены. Но и с обычным мясом стоит быть осторожным. Например, ученые доказали, что частое употребление красного мяса, особенно жареного, провоцирует рак.