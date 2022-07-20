«Стали семьей»: Акиньшина рассказала об отношениях с Данилой Козловским

Актриса Оксана Акиньшина рассказала о работе со своим коллегой Данилой Козловским. Артистка отзывается о нем с теплом и трепетом.

Козловский и Акиньшина вместе работали над фильмом «Чернобыль». По словам актрисы, она не встречала таких людей, как Данила, который посвящает столько времени своим артистам.

«Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках «Чернобыля» мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии весомый период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить», — рассказала актриса.

В последнее время ходят слухи о романе Акиньшиной и Козловского. Они появились как раз после их совместной работы в картине «Чернобыль». Предполагалось, что ради коллеги актер бросил мать своей дочери Ольгу Зуеву.