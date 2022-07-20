Актриса Инна Чурикова находится в реанимации с множественными переломами

Как сообщает источник, 78-летняя Инна Михайловна получила множественные переломы в результате падения. Так, у актрисы травмированы ребра, грудина, подвздошная кость. Также отмечено, что в медучреждение Чурикова приехала сама.

По поводу этой истории уже высказался директор «Ленкома» Марк Варшавер, отметивший, что с артисткой все хорошо. «Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», — заявил он.