Стало известно о том, что артистка находится в реанимации Боткинской больницы. Так получилось, что Инна Чурикова оступилась, упала и получила тяжелые травмы, пишет Starhit.
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации с множественными переломами
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации с множественными переломами
Как сообщает источник, 78-летняя Инна Михайловна получила множественные переломы в результате падения. Так, у актрисы травмированы ребра, грудина, подвздошная кость. Также отмечено, что в медучреждение Чурикова приехала сама.
По поводу этой истории уже высказался директор «Ленкома» Марк Варшавер, отметивший, что с артисткой все хорошо. «Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», — заявил он.
Напомним, в последнее время в СМИ все чаще появляются новости о проблемах Инны Чуриковой со здоровьем, но она и ее представители упорно опровергают появляющуюся тревожную информацию.
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