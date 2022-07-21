Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес

«Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», — пояснила знаменитость.

Свое высказывание Алсу сопроводила роликом из магазина, в котором она продемонстрировала подобные платья разных цветов и длины на себе. В частности, певица снялась в мини-сарафане с рукавами-фонариками бирюзового цвета, а также широком платье длины макси.