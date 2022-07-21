Чт, 21.07.2022
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Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес

Limon.ee
Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес
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Певица Алсу
Певица Алсу Фото: Fadeichev Sergei

Российская певица и телеведущая Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес с помощью одежды. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram 

Певица рассказала, что часто носит наряды свободного кроя, ведь подобные оверсайз-вещи удачно прячут выпирающий животик.

«Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», — пояснила знаменитость.

Свое высказывание Алсу сопроводила роликом из магазина, в котором она продемонстрировала подобные платья разных цветов и длины на себе. В частности, певица снялась в мини-сарафане с рукавами-фонариками бирюзового цвета, а также широком платье длины макси.

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