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Брухунова рассказала, почему ребенок от Петросяна появился не сразу

Limon.ee
Брухунова рассказала, почему ребенок от Петросяна появился не сразу
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам, по какой причине она стала матерью после 30 лет, а не раньше. Написала она об этом в своем Telegram-канале. 

«Когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима», – сообщила она.

Брухунова призналась в том, что ей удалось начать жить в согласии с собой и обрести «дзен», когда распрощалась с суетой и научилась быстро прощать.

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