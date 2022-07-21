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Обедавший в ресторане клиент обнаружил неожиданное дополнение к счету: никогда не видел ничего подобного

Крислин Метсанурм Limon.ee
Обедавший в ресторане клиент обнаружил неожиданное дополнение к счету: никогда не видел ничего подобного
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Счет в ресторане.
Счет в ресторане. Фото: Erakogu

Посетитель ресторана Chi в таллиннском торговом центре Ülemiste был возмущен, когда увидел чек. К счету было добавлено два евро, но за что? «Я был не в состоянии что-либо спрашивать, потому что был зол на официантку», – сварливо сказал клиент.

Посетитель торгового центра Ülemiste отправился в ресторан Chi, чтобы насладиться азиатской кухней, но при оплате счета заметил нечто необычное. К счету добавили два евро за то, что его блюдо было более острое.

По словам клиента, он не нашел в меню ничего, что говорила бы о необходимости доплатить за остроту блюда. «Я рассказываю об этом, потому что нигде не встречал ничего подобного, возможно, все изменилось за один месяц, пока я был в отпуске за пределами Эстонии», – сказал возмущенный клиент.

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