Обедавший в ресторане клиент обнаружил неожиданное дополнение к счету: никогда не видел ничего подобного

Посетитель торгового центра Ülemiste отправился в ресторан Chi, чтобы насладиться азиатской кухней, но при оплате счета заметил нечто необычное. К счету добавили два евро за то, что его блюдо было более острое.

По словам клиента, он не нашел в меню ничего, что говорила бы о необходимости доплатить за остроту блюда. «Я рассказываю об этом, потому что нигде не встречал ничего подобного, возможно, все изменилось за один месяц, пока я был в отпуске за пределами Эстонии», – сказал возмущенный клиент.