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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни электросамокатов и толпы людей: смотри, что происходило вокруг Певческого поля в ожидании концерта Rammstein

Диана Ляленкова Виктория Соломончук
Сотни электросамокатов и толпы людей: смотри, что происходило вокруг Певческого поля в ожидании концерта Rammstein
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В Таллинне концерт группы Rammstein.
В Таллинне концерт группы Rammstein. Фото: Диана Ляленкова.

20 июля на Певческом поле состоялся концерт группы Rammstein, в связи с этим Bolt разместил рядом с концертной площадкой сотни электросамокатов.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что использование самокатов вдвоем, а также управление электросамокатом в нетрезвом виде –запрещено.

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