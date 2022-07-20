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Турист-блогер, живущая в Турции, предупредил об опасности проживания в дешевых отелях

Limon.ee
Турист-блогер, живущая в Турции, предупредил об опасности проживания в дешевых отелях
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General view ahead of the opening party of the Mardan Palace hotel in Antalya, Turkey.
General view ahead of the opening party of the Mardan Palace hotel in Antalya, Turkey. Фото: Zak Hussein/Pa Photos

Блогер рассказала о риске подхватить ротавирус в бассейне отелей в Турции. Об этом она написала в своем блоге, передает Dip.org.ua.

Блогер рассказала, что на черноморских курортах она часто попадала в больницу с ротавирусной инфекцией. По ее мнению, риск заражения многократно возрастает в малобюджетных отелях, где есть только один бассейн на большое количество людей.

Девушка поделилась:

«Уже ближе к обеду вода становится мутной и пропадает желание купаться, но также очень сложно запретить ребенку пару раз скатиться с горки, когда все вокруг веселятся»

К основным рискам отдыха в бюджетных отелях Турции девушка также отнесла отравление, диарею и кишечные инфекции.

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