Блогер рассказала о риске подхватить ротавирус в бассейне отелей в Турции. Об этом она написала в своем блоге, передает Dip.org.ua.
Турист-блогер, живущая в Турции, предупредил об опасности проживания в дешевых отелях
Турист-блогер, живущая в Турции, предупредил об опасности проживания в дешевых отелях
Блогер рассказала, что на черноморских курортах она часто попадала в больницу с ротавирусной инфекцией. По ее мнению, риск заражения многократно возрастает в малобюджетных отелях, где есть только один бассейн на большое количество людей.
Девушка поделилась:
«Уже ближе к обеду вода становится мутной и пропадает желание купаться, но также очень сложно запретить ребенку пару раз скатиться с горки, когда все вокруг веселятся»
К основным рискам отдыха в бюджетных отелях Турции девушка также отнесла отравление, диарею и кишечные инфекции.