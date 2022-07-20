Допустимо ли министру делать фото в Instagram на деньги налогоплательщиков?

Недавно большой резонанс вызвала новость о том, что бывший министр образования Лийна Керсна использовала своего водителя для создания контента в социальных сетях и платила ему за это 450 евро в месяц. Водитель, который учится в Балтийском институте кино, медиа и искусства Таллиннского университета, сделал много красивых и профессиональных фотографий бывшего министра, которые Керсна активно размещала в социальных сетях. Но справедливо ли оплачивать эту услугу деньгами налогоплательщиков?