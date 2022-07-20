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Допустимо ли министру делать фото в Instagram на деньги налогоплательщиков?

Отвечают новые министры и представитель платформы Promoty
Крислин Метсанурм Мерилин Няреп Limon.ee
Допустимо ли министру делать фото в Instagram на деньги налогоплательщиков?
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Liina Kersna
Liina Kersna Фото: Eero Vabamägi, Postimees

В социальных сетях Лийны Керсна, которая недавно ушла с поста министра образования, есть профессиональные фотографии, сделанные одним и тем же человеком. Нужна ли министрам услуга съемки для социальных сетей стоимостью 450 евро, оплачиваемая налогоплательщиками? Спрашиваем об этом маркетинговую компанию Promoty и новых министров Рийны Солман и Тыниса Лукаса.

Недавно большой резонанс вызвала новость о том, что бывший министр образования Лийна Керсна использовала своего водителя для создания контента в социальных сетях и платила ему за это 450 евро в месяц. Водитель, который учится в Балтийском институте кино, медиа и искусства Таллиннского университета, сделал много красивых и профессиональных фотографий бывшего министра, которые Керсна активно размещала в социальных сетях. Но справедливо ли оплачивать эту услугу деньгами налогоплательщиков?

В настоящее время большинство министров и политических партий размещают рекламу в Instagram или TikTok. Если потенциальные избиратели определенного возраста пользуются социальными сетями, то почему бы политикам не пытаться достучаться до них там? Создание этого контента очень важно, поскольку многие молодые люди не смотрят телевизор, единственным местом пересечения с данной целевой аудиторией являются социальные сети.

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