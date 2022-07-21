Гороскоп на 21 июля: Девам – сплетни, Весам – семейные проблемы, Стрельцам - удача в делах

Лев

В первой половине дня увеличивается риск серьезных ошибок, Львам не стоит принимать важных решений. Рассчитывайте на собственные силы, даже если союзники обещали вам помочь. Их планы могут нарушиться, а вы останетесь со своими проблемами один на один. Стоит больше прислушиваться к внутреннему голосу и меньше – к подсказкам окружающих. Во второй половине дня вы сможете взглянуть на свою жизнь по-новому и понять, как стоит действовать, чтобы добиться желаемого.

Дева

Удачный день будет для Дев. Мелкие неприятности не смогут помешать вам добиться задуманного, вы полны энергии и сможете найти конструктивное решение возникающих проблем. Не стоит верить сплетнями и слухам, тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть в ловушку недоброжелателей. Во второй половине дня возможны встречи с дорогими людьми, за которыми вы скучали.

Весы

В четверг Весам будет трудно сосредоточиться даже на самых привычных задачах. Ваши мысли витают далеко от работы и завершить начатое становится возможным с помощью союзников. Во второй половине дня вас с головой накроют семейные проблемы, которые потребуют решительных действий. Не отказывайте в помощи близким людям.

Скорпион