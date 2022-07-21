Астрологический прогноз на 21 июля расскажет, чего не стоит делать Скорпионам, чтобы не нажить врагов, что может вывести Водолеев из себя и почему Рыбам стоит проявить осторожность.
Гороскоп на 21 июля: Девам – сплетни, Весам – семейные проблемы, Стрельцам - удача в делах
Овен
Этот день принесет Овнам немало хороших идей, которые можно реализовать в ближайшем будущем. Важно не торопится и все хорошенько распланировать, тогда новые начинания увенчаются успехом. Вы реально оцениваете свои возможности и силы, не ожидаете слишком многого и не взваливаете на плечи неподъемный груз обязанностей, рационально распределяя работу. Будут удачными поездки, особенно деловые. Вы сможете договориться с партнерами и заключить выгодные сделки. Вы сможете решить мелкие проблемы. Можно запланировать отдых с близкими людьми.
Телец
Тельцам сегодня недопустимо совершать поспешные поступки и принимать важные решения на эмоциях. Это может привести к плачевным результатам. Стоит посоветоваться с людьми, мнению которых доверяете, они могут подсказать правильное решение проблемы или сложившейся ситуации. Во второй половине дня удачными будут покупки, побалуйте себя шопингом. Неожиданные визиты вас порадуют.
Близнецы
У близнецов появится возможность укрепить свои профессиональные позиции и продемонстрировать свои сильные стороны. Начало дня благоприятно для делового общения, вы сможете обзавестись новыми знакомствами и полезными связями. Коллективная работа принесет наилучшие результаты, совместные усилия вы бросите на достижение общего блага. Отношения, которые начнутся в этот день, имеют шансы на серьезное развитие.
Рак
Решительность и смекалка помогут вам не упустить возможности, которые могут изменить вашу жизнь. В четверг Раки смогут заручиться поддержкой влиятельных людей, которые помогут реализовать самые смелые идеи. В личной жизни вы прислушиваетесь к интуиции и опираетесь на предыдущий опыт. Такой подход поможет избежать разочарований. Недоброжелатели могут попытаться навредить вам, однако их старания будут тщетными.
Лев
В первой половине дня увеличивается риск серьезных ошибок, Львам не стоит принимать важных решений. Рассчитывайте на собственные силы, даже если союзники обещали вам помочь. Их планы могут нарушиться, а вы останетесь со своими проблемами один на один. Стоит больше прислушиваться к внутреннему голосу и меньше – к подсказкам окружающих. Во второй половине дня вы сможете взглянуть на свою жизнь по-новому и понять, как стоит действовать, чтобы добиться желаемого.
Дева
Удачный день будет для Дев. Мелкие неприятности не смогут помешать вам добиться задуманного, вы полны энергии и сможете найти конструктивное решение возникающих проблем. Не стоит верить сплетнями и слухам, тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть в ловушку недоброжелателей. Во второй половине дня возможны встречи с дорогими людьми, за которыми вы скучали.
Весы
В четверг Весам будет трудно сосредоточиться даже на самых привычных задачах. Ваши мысли витают далеко от работы и завершить начатое становится возможным с помощью союзников. Во второй половине дня вас с головой накроют семейные проблемы, которые потребуют решительных действий. Не отказывайте в помощи близким людям.
Скорпион
Скорпионам сегодня будет трудно найти общий язык с окружающими. Споры возникают чаще, а вот найти решение, которое устроит всех, становится сложной задачей. Держите эмоции под контролем, ваша несдержанность может испортить отношения с людьми, которые могут повлиять на ваше профессиональное будущее. Не стоит наживать врагов. Работа в одиночку позволит достичь наилучших результатов и довести до конца начатое. Порадуют денежные поступления. Вы сможет рационально распорядиться полученной суммой.
Стрелец
Профессиональных успехов Стрельцы могут достичь в первой половине дня. Новые знакомства будут не только интересными, но и полезными, вы сможете привлечь на свою сторону союзников. Амбициозным Стрельцам выпадет шанс подняться по карьерной лестнице, и они им воспользуются. Общение с близкими людьми порадует, вы сможете обсудить острые вопросы и найти компромисс.
Козерог
Козерогам сегодня не стоит сдерживать свою фантазию, она становится их ключом к успеху. Проявив нестандартный подход к решению вопросов можно добиться блестящих результатов. Не исключены денежные поступления. Они будут незначительными, но вы сможете использовать сумму правильно. Во второй половине дня будут удачными деловые переговоры.
Водолей
Сегодня Водолеям необходимо взяться за решение практических задач. Вы реально смотрите на вещи и оцениваете свои возможности не витая в облаках. Появится шанс найти ответы на важные вопросы, которые тревожили ваших близких людей, вы сможете уладить семейные проблемы. Окружающие могут вмешиваться в ваши дела и донимать непрошенными советами, это может вызывать раздражение, однако не стоит идти у эмоций на поводу, проявите сдержанность. Во второй половине дня вас порадуют хорошие известия.
Рыбы
В этот день Рыбам не помешает проявить осторожность. Нужно противостоять искушениям и соблазнам, чтобы они не оказали негативное влияние на ваше будущее. С опаской относитесь к заманчивым предложениям незнакомцев, они могут быть ловушкой и финансовой аферой. Не стоит брать в долг и оформлять кредиты для крупных покупок, лучше перенести приобретения на более благоприятный день.