Во вторник днем в волости Ания посреди леса загорелся автомобиль. Машина горела, а пожар чудом не распространился на лес.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Под Таллинном в лесу загорелся автомобиль: одна из версий - поджог
Житель Соодла Николай поделился в Facebook фотографиями невероятного зрелища. «На Соодла сегодня снова меня ожидал сюрприз... Об остальном пока промолчу, в полицию сообщил», – написал мужчина в социальных сетях, поделившись фотографиями горящего автомобиля на лесной поляне.
Комментаторы предполагают, что это был поджог. «Наверное, кому-то не понравилось, где он припарковался», – написал один из пользователей Сети. Другой задался вопросом, был ли у поджигателя повод.
Спасательный департамент подтвердил, что 19 июля в 12.42 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Пиллапалу в волости Ания.
Когда прибыли спасатели, автомобиль был в лесу на берегу водохранилища Соодла и горел ярким пламенем. К счастью, огонь не распространился на деревья.
Спасателям потребовалось почти 40 минут, чтобы потушить горящий автомобиль. «Пожар был потушен к 13.26, никто не пострадал», – сказала Лийна Валнер, руководитель по коммуникациям Спасательного департамента. Причина пожара выясняется.