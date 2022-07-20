ФОТО И ВИДЕО ⟩ Под Таллинном в лесу загорелся автомобиль: одна из версий - поджог

Житель Соодла Николай поделился в Facebook фотографиями невероятного зрелища. «На Соодла сегодня снова меня ожидал сюрприз... Об остальном пока промолчу, в полицию сообщил», – написал мужчина в социальных сетях, поделившись фотографиями горящего автомобиля на лесной поляне.

Комментаторы предполагают, что это был поджог. «Наверное, кому-то не понравилось, где он припарковался», – написал один из пользователей Сети. Другой задался вопросом, был ли у поджигателя повод.

Спасательный департамент подтвердил, что 19 июля в 12.42 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Пиллапалу в волости Ания.

Когда прибыли спасатели, автомобиль был в лесу на берегу водохранилища Соодла и горел ярким пламенем. К счастью, огонь не распространился на деревья.