Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о домогательствах

По словам певицы, все случилось, когда ей было 17 лет. Один из режисеров программы, в которой она участвовала, начал приставать к ней и заставил девушку трогать его интимные места.

Впоследствии, когда Алиса публично обвинила мужчину в педофилии, он подал на нее иск за клевету. Суд встал на сторону режиссера, несмотря на то, что артистка успешно прошла полиграф, и приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

По словам артистки, в соответствующих кругах такое поведение - не редкость.