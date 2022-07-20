Ср, 20.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о домогательствах

Limon.ee
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о домогательствах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Алиса Вокс
Алиса Вокс Фото: Pressifoto

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта. Об этом 35-летняя исполнительница призналась в интервью порталу News.ru.

По словам певицы, все случилось, когда ей было 17 лет. Один из режисеров программы, в которой она участвовала, начал приставать к ней и заставил девушку трогать его интимные места.

Впоследствии, когда Алиса публично обвинила мужчину в педофилии, он подал на нее иск за клевету. Суд встал на сторону режиссера, несмотря на то, что артистка успешно прошла полиграф, и приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

По словам артистки, в соответствующих кругах такое поведение - не редкость.

Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть.

Ключевые слова
Наверх