Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта. Об этом 35-летняя исполнительница призналась в интервью порталу News.ru.
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о домогательствах
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о домогательствах
По словам певицы, все случилось, когда ей было 17 лет. Один из режисеров программы, в которой она участвовала, начал приставать к ней и заставил девушку трогать его интимные места.
Впоследствии, когда Алиса публично обвинила мужчину в педофилии, он подал на нее иск за клевету. Суд встал на сторону режиссера, несмотря на то, что артистка успешно прошла полиграф, и приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей.
По словам артистки, в соответствующих кругах такое поведение - не редкость.
Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть.
Ключевые слова