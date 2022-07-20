20 июля отмечается Международный День Торта (International Cake Day), который проходит под девизом I Cake You, что значит «Я иду к тебе с тортом». Однако, сладости – это не только вкусно, но и опасно. Что может скрывать в себе невинное угощение?
Сладкая смерть: кому категорически нельзя есть торт
Запретный плод сладок. И это касается в первую очередь самой вкусной и, как правило, самой вредной еды. Иногда на празднике или семейном застолье просто невозможно отказать себе в маленьком кусочке тортика. Но лакомство разрешается далеко не вскем. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, каким категориям людей категорически нельзя есть торты.
По его словам, подобные сладости способны провоцировать появление и развитие различных болезней, поскольку содержат в себе огромное количество пальмового масла, спредов и трансжиров. Компоненты приводят к ожирению и к таким недугам, как атеросклероз и диабет.
«Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть», – говорит врач.
В июле отмечают Международный день торта, но некоторым людям рекомендуется отказаться как от самого празднества, так и от употребления продукта в принципе, чтобы сохранить собственное здоровье, пишет Пятый канал.
«Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет», – заключил специалист.