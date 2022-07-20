Покупка и продажа билетов на Rammstein вызвала огромный ажиотаж на просторах социальных сетей. Однако, покупатели относятся с большой осторожностью к приобретению билетов с рук онлайн, так как на раду с честными продавцами активизировалось большок количество мошенников.
КТО ПЕРВЫЙ, ТОТ МОЛОДЕЦ ⟩ Аттракцион неслыханной щедрости: в Facebook выставили бесплатный билет на Rammstein
Аттракцион неслыханной щедрости: в Facebook выставили бесплатный билет на Rammstein
Мужчина, отчаявшись продать билет, и вернуть хоть какие-то затраченные деньги, сам того не желая, устроил "голодные игры", ведь выставил билет со всеми штрих - и QR кодами в публичное пространство.
Час назад закинул в эту группу инфу о продаже билета, но увидел только недоверие и скептицизм, поэтому решил скинуть билет сюда.
Rто успеет первым пройти, может быть отблагодарит потом, если посчитает нужным, -
написал Сергей в Facebook паблике.
Интересно, сколько человек попытается пройти по этому билету?