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КТО ПЕРВЫЙ, ТОТ МОЛОДЕЦ ⟩ Аттракцион неслыханной щедрости: в Facebook выставили бесплатный билет на Rammstein

Limon.ee
Аттракцион неслыханной щедрости: в Facebook выставили бесплатный билет на Rammstein
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бесплатный билет на Рамштайн
бесплатный билет на Рамштайн Фото: Facebook

Покупка и продажа билетов на Rammstein вызвала огромный ажиотаж на просторах социальных сетей. Однако, покупатели относятся с большой осторожностью к приобретению билетов с рук онлайн, так как на раду с честными продавцами активизировалось большок количество мошенников.

Мужчина, отчаявшись продать билет, и вернуть хоть какие-то затраченные деньги, сам того не желая, устроил "голодные игры", ведь выставил билет со всеми штрих - и QR кодами в публичное пространство.

Час назад закинул в эту группу инфу о продаже билета, но увидел только недоверие и скептицизм, поэтому решил скинуть билет сюда.

Rто успеет первым пройти, может быть отблагодарит потом, если посчитает нужным, -

написал Сергей в Facebook паблике.

бесплатный билет на Рамштайн
бесплатный билет на Рамштайн Фото: Facebook

Интересно, сколько человек попытается пройти по этому билету? 

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