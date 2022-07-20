«Новенькая Lada взамен сына»: в Сети обсуждают родителей, которые на «гробовые» выплаты купили машину

В программе российского телеканала показали сюжет о том, как житель Саратовской области получил компенсацию — «гробовые» — от властей за гибель сына в Украине. Деньги россиянин решил потратить на новую «Ладу». Отрывок передачи «Вести недели» от 17 июля опубликовали пользователи социальной сети Twitter.

«В память о сыне купили новенькую машину», – говорит отец погибшего.

Новенькая "Лада" вместо не вернувшегося с войны сына. Купили на "гробовые" — пособие семье погибшего. "Сын мечтал именно о такой, белой", говорит отец. Пропаганда в обезумевшей стране не стесняется показывать такие сюжеты. pic.twitter.com/rV5veKAWKh — Рустем Адагамов (@adagamov) July 18, 2022

Ролик бурно начали обсуждать в сети. Известные журналисты и блогеры резко осудили работу журналиста телеканала «Россия - 1».

Журналистка Ксения Собчак: «По замыслу «Вестей недели», это был сюжет, посвященный погибшему десантнику из Саратовской области. Но получился 8-минутный ролик с перерывом на рекламу «новой Lada», которую отец военного купил на его «гробовые» и выехал в ней первый раз на кладбище. Пытаюсь сформулировать и как-то назвать трудноуловимое чувство от этой журналистской работы (и не присесть). Пока не получается».

Журналистка, телеведущая Елена Рыковцева: «Сюжет в киселевских «Вестях». Увидела в Телеге цитату – не поверила. А все так. Купили на «гробовые» новую Ладу. О которой мечтал их сын. То есть мечта его по любому осталась бы мечтой. Не погиб бы – на что ее покупать-то. А так хоть семье радость. Если можно так выразиться. Но судя по настроению сюжета – можно».

Telegram-канал «Сталингулаг»: «Федеральный телеканал показывает отца, который на гробовые деньги за смерть сына купил себе Lada. Ценности и скрепы. Как только Путин пообещал 12 млн компенсации за гибель солдат, уже было понятно, что многие российские семьи будут с большим нетерпением ждать похоронок, чем своих мужей/сыновей, которые при жизни никогда таких денег не заработают».

Российский блогер Рустем Адагамов: «Новенькая Lada вместо не вернувшегося со [спецоперации] сына. Купили на «гробовые» – пособие семье погибшего. «Сын мечтал именно о такой, белой», – говорит отец. Пропаганда в обезумевшей стране не стесняется показывать такие сюжеты».

В комментариях пользователей тоже возмутило такое «вложение» родителей. Многие назвали это просто «обменом» машины на сына.