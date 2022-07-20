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Леди Гага отважилась показать свое лицо без макияжа, поразив фанатов

Limon.ee
Леди Гага отважилась показать свое лицо без макияжа, поразив фанатов
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Леди Гага
Леди Гага Фото: MARIO ANZUONI

Эпатажная звезда предстала без прикрас, пишет Topnews.

Американская певица Леди Гага – признанная звезда эпатажа. Это почетное звание певица постоянно подтверждает, появляясь на публике в эксцентричных нарядах с фантасмагорическим макияжем на лице.

Поклонники артистки вряд ли догадываются, как же она выглядит на самом деле. И Леди Гага предоставила им такую возможность, разместив в своем блоге видео, на котором показала себя без прикрас.

36-летняя знаменитость рассказала о своих впечатлениях от проведенного ею концерта в Дюссельдорфе, представ в кадре в свитшоте черного цвета.

При этом на ее лице полностью отсутствует мейкап, а волосы певица распустила. Пост исполнительницы набрал более двух миллионов просмотров и собрал массу восторженных комментариев от подписчиков. Фанаты восхищались естественностью своего кумира. Они радовались нечасто выпадающему шансу увидеть звезду мировой сцены, так сказать, «живьем». «На тебя приятно смотреть. Спасибо за это!» — поблагодарили певицу поклонники.

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