Леди Гага отважилась показать свое лицо без макияжа, поразив фанатов
Леди Гага отважилась показать свое лицо без макияжа, поразив фанатов
Американская певица Леди Гага – признанная звезда эпатажа. Это почетное звание певица постоянно подтверждает, появляясь на публике в эксцентричных нарядах с фантасмагорическим макияжем на лице.
Поклонники артистки вряд ли догадываются, как же она выглядит на самом деле. И Леди Гага предоставила им такую возможность, разместив в своем блоге видео, на котором показала себя без прикрас.
36-летняя знаменитость рассказала о своих впечатлениях от проведенного ею концерта в Дюссельдорфе, представ в кадре в свитшоте черного цвета.
При этом на ее лице полностью отсутствует мейкап, а волосы певица распустила. Пост исполнительницы набрал более двух миллионов просмотров и собрал массу восторженных комментариев от подписчиков. Фанаты восхищались естественностью своего кумира. Они радовались нечасто выпадающему шансу увидеть звезду мировой сцены, так сказать, «живьем». «На тебя приятно смотреть. Спасибо за это!» — поблагодарили певицу поклонники.