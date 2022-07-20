Леди Гага отважилась показать свое лицо без макияжа, поразив фанатов

Американская певица Леди Гага – признанная звезда эпатажа. Это почетное звание певица постоянно подтверждает, появляясь на публике в эксцентричных нарядах с фантасмагорическим макияжем на лице.

Поклонники артистки вряд ли догадываются, как же она выглядит на самом деле. И Леди Гага предоставила им такую возможность, разместив в своем блоге видео, на котором показала себя без прикрас.

36-летняя знаменитость рассказала о своих впечатлениях от проведенного ею концерта в Дюссельдорфе, представ в кадре в свитшоте черного цвета.