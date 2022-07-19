Прикована к постели: Лера Кудрявцева сделала заявление о своей болезни

Телеведущая не раз жаловалась на сильные головные боли и бессонницу. Кроме того, последняя травма Кудрявцевой тоже дает о себе знать. Несколько месяцев назад блондинка упала с лестницы и повредила спину, оказалось, что сломан копчик. Актриса какое-то время даже передвигалась в инвалидной коляске, потом при помощи костыля.

В марте она сообщала, что врачи диагностировали у нее депрессию. Дошло до того, что знаменитость посещали суицидальные мысли. Она потеряла интерес к жизни, едва не совершила огромную ошибку, которая бы принесла ее близким ужасное горе. Дабы не играть с судьбой, Кудрявцева обратилась за помощью к специалистам, а затем полтора месяца провела в клинике неврозов. По ее словам, ей было все равно, что происходит в жизни ее родных и друзей. Апатия буквально уничтожала красавицу. "Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще, жить не хочешь", - призналась она.