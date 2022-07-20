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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонская олимпийская фигуристка и первая ракетка России объявили о своих отношениях

Limon.ee
Эстонская олимпийская фигуристка и первая ракетка России объявили о своих отношениях
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Наталья Забияко и Александр Энберт
Наталья Забияко и Александр Энберт Фото: Valery Sharifulin

Российская теннисистка и первая ракетка страны Дарья Касаткина совершила каминг-аут в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко, рассказывает Wonderzine.

Касаткина пояснила, что состоит в отношениях с девушкой — эстонской фигуристкой и призеркой Олимпийских игр Натальей Забияко. «Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было, так на камеру еще не было. Но мне на самом деле прикольно, — сказала Касаткина. — Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное».

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