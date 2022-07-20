ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонская олимпийская фигуристка и первая ракетка России объявили о своих отношениях

Касаткина пояснила, что состоит в отношениях с девушкой — эстонской фигуристкой и призеркой Олимпийских игр Натальей Забияко. «Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было, так на камеру еще не было. Но мне на самом деле прикольно, — сказала Касаткина. — Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное».