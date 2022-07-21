На вечеринке они уйдут первыми: проверенный рецепт хрустящих соленых огурцов

Улдис рекомендует использовать для засолки огурцов ведерко с крышкой вместо традиционной трехлитровой банки, потому что в него как проще все уложить, так и гораздо легче доставать огурцы.

"На дно ведра кладу три столовые ложки соли, укроп и другие специи. У огурцов отрезаю кончики и распределяю в ведерке. В серединку, конечно же, кладу травы".

Когда емкость наполнена, ее содержимое заливают холодной некипяченой водой прямо из-под крана. Не нужно размешивать соль! Накройте емкость крышкой и оставьте в теплом помещении на трое суток. "В первый день абсолютно ничего не происходило, во второй рассол оставался слегка мутным и на поверхности появлялась легкая пена, а на третий все шло полным ходом. Вечером третьего дня надо слить маринад в кастрюлю, вскипятить и залить огурцы кипятком. Накрыть крышкой, и огурцы готовы!" - описывает Улдис простой сценарий засолки огурцов.