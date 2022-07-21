Кулинар-энтузиаст Улдис Гринбергс раскрыл проверенный рецепт хрустящих и вкусных соленых огурцов.
На вечеринке они уйдут первыми: проверенный рецепт хрустящих соленых огурцов
Вам понадобится:
- 3-литровое ведерко (стеклянное или пластмассовое);
- свежие огурцы среднего размера - столько, чтобы заполнить ведерко;
- 3 столовые ложки крупной соли;
- укроп со стеблями и цветками, чеснок (количество на выбор);
- листья черной смородины, листья хрена (можно заменить листьями дуба);
- перец горошком, 1 лавровый лист, душистый перец.
Улдис рекомендует использовать для засолки огурцов ведерко с крышкой вместо традиционной трехлитровой банки, потому что в него как проще все уложить, так и гораздо легче доставать огурцы.
"На дно ведра кладу три столовые ложки соли, укроп и другие специи. У огурцов отрезаю кончики и распределяю в ведерке. В серединку, конечно же, кладу травы".
Когда емкость наполнена, ее содержимое заливают холодной некипяченой водой прямо из-под крана. Не нужно размешивать соль! Накройте емкость крышкой и оставьте в теплом помещении на трое суток. "В первый день абсолютно ничего не происходило, во второй рассол оставался слегка мутным и на поверхности появлялась легкая пена, а на третий все шло полным ходом. Вечером третьего дня надо слить маринад в кастрюлю, вскипятить и залить огурцы кипятком. Накрыть крышкой, и огурцы готовы!" - описывает Улдис простой сценарий засолки огурцов.
"Если вы прихватите такое ведро с собой на вечеринку, эти огурцы исчезнут первыми",
- заявил кулинар.